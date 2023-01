Du maquillage pour surmonter ses complexes

Le maquillage a aidé Mikayla Jane Nogueira, influenceuse beauté, à surmonter sa dysmorphie corporelle lors de l’achat de sa robe de mariée. Instagram mikaylajmakeup

«Aujourd’hui, je vais choisir ma robe de mariée et ce ne sont pas des larmes de joie. Il y a une raison pour laquelle j’ai repoussé ce moment. Je ne suis pas impatiente de vivre ce jour et je ne l’ai jamais été», raconte Mikayla Jane Nogueira, 24 ans, influenceuse beauté et maquilleuse suivie par 13,6 millions de personnes sur TikTok et 2,4 millions sur Instagram, dans une vidéo, postée en début de semaine.

Fiancée depuis novembre 2021, l’Américaine établie dans le Massachusetts entretient une relation compliquée avec son apparence. «Je lutte contre la dysmorphie corporelle et le simple fait de savoir que je vais devoir me regarder dans un miroir, aujourd’hui, ne va pas être facile pour moi. Chaque fois que je me regarde, je ne cesse de me critiquer», confie Mikayla Jane Nogueira, qui a également lutté contre des troubles alimentaires.

La dysmorphie corporelle, c’est quoi? La dysmorphie corporelle est une forme de trouble obsessionnel compulsif dans lequel une personne a une préoccupation extrême pour une partie particulière de son corps ou une caractéristique de son apparence. Souvent, des vêtements ou du maquillage sont utilisés pour dissimuler les défauts. Dans certains cas, cette maladie mène à l’évitement des interactions sociales, de l’anxiété, voire à de la dépression, ou des pensées suicidaires.

Le maquillage: la solution

Dans la vidéo, la jeune femme explique qu’elle a recours au maquillage pour surmonter son stress. «Je mérite de me sentir belle, aujourd’hui. Je me suis coiffée et je vais ressembler à une mariée parce que la seule chose que je sais faire est de me maquiller», déclare-t-elle en essuyant ses larmes. Grâce à sa mise en beauté, l’influenceuse commence à sourire: «Vous voyez comment, quand je me maquille, mon humeur change? Je ne sais pas comment l’expliquer, mais ces couleurs sur mon visage me rendent heureuse». Si elle avoue être encore anxieuse, le maquillage l’aide à se sentir mieux.