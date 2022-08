Fête foraine à Luxembourg: Du monde à la Schueberfouer malgré la flambée des prix

1 / 25 C'est parti pour la Schueberfouer! Vincent Lescaut/L'essentiel L'événement a commencé sur les chapeaux de roue! Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«J’ai dépensé 150 euros en trois heures avec ma fille…». Mike ne s’en cache pas. Sa toute première soirée à la Schueberfouer va laisser des traces dans son portefeuille. «Quand on dépense 10 euros par manège pour 2 personnes, ça va vite. Plus la nourriture, plus des jeux pour gagner des peluches, et j’ai juste gagner le droit de revenir!»

7 euros la bière de 50 cl, 11,5 euros le litre d’eau en bouteille, 21,5 euros le plat de bouchée à la reine… Les tickets des dépenses effectuées, vendredi soir, au Glacis fleurissent sur les réseaux sociaux. Et les tarifs de certains établissements ne laissent visiblement personne indifférent. Et pourtant sur place, le monde est là pour consommer aux tarifs proposés.

Des tarifs proches du centre-ville

«Dépenser 6,5 euros pour une portion de trois Gromperekichelcher, ça ne me choque pas», nous confie Carinne qui n’a pas hésité une seule seconde pour les fameuses galettes de pomme de terre. «Le coût de la vie augmente, tout est plus cher et il faut bien que les forains gagnent leur vie».

La bouteille de crémant de Luxembourg à 41 euros, un mètre de 11 bières à 65 euros, 5 euros le Cola de 40 cl, un café cappuccino chantilly à 4 euros… Le choix est large et les tarifs ne sont pas forcément éloignés de ceux proposés, ces derniers mois, au centre-ville de la capitale.

«Pour toutes les bourses»

«Il y a beaucoup de monde et on voit des sourires sur tout le visage», souligne Patrick Goldschmidt, échevin de la ville de Luxembourg, notamment en charge des fêtes et des marchés. «Tout le monde a envie de sortir et de vivre. Les gens veulent faire la fête et on ne réglera pas tous les problèmes du monde ici. La Schueberfouer rassemble vraiment toutes les couches sociales de la population. Les prix sont élevés pour certains, mais je pense que les forains font des efforts pour ne pas tout répercuter. Il y en a pour toutes les bourses».

Entre les critiques partagées sur les réseaux sociaux, lancées aisément et virtuellement derrière un écran, et les vraies réactions de plusieurs personnes interrogées sur place, à la Schueberfouer, il y a souvent un écart considérable. Et la vérité se situe probablement entre les deux. Au risque de faire chauffer la carte bleue dès les premiers heures de la Schueberfouer! Quand on aime, on ne compte pas…