football luxembourgeois : Du mouvement en défense au Progrès Niederkorn

Le Progrès a annoncé ce lundi la signature du Français Hamadou Karamoko, 27 ans, arrivé en provenance de Paris 13 Atletico, en National (D3 française). Ce solide gaillard de 1,93 m compte une centaine de matches dans ce championnat. Passé par la réserve du FC Nantes et par Lorient, où il a effectué trois matches de Ligue 1 lors de la saison 2015/2016, il a signé un an et demi.