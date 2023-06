Prêt à porter pour les enfants: Du Pareil au Même et Sergent Major en difficulté, des magasins vont fermer

850 magasins dont au Luxembourg

Cocktail détonnant

Camaïeu, Kookaï, Burton of London, Gap France, André, San Marina, Kaporal, Don't Call Me Jennyfer, désormais DPAM et Sergent Major... Ces marques bien connues du consommateur français ont souffert d'un cocktail détonnant: pandémie, inflation, hausse des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers et des salaires et concurrence de la seconde main.