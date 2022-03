Au Luxembourg : Du permis B à la 125 cm3, pas si simple que cela!

LUXEMBOURG - La disposition permettant l'obtention du permis pour 125 cm3 après deux ans de permis B est au point mort.

«Je me suis inscrit dans une auto-école mais on me dit que le projet est suspendu par le ministère», s'inquiète Daniel. Il veut bénéficier de la possibilité de conduire un deux-roues de 125 cm3 par un détenteur du permis B (pour voiture) depuis au moins deux ans. Introduite le 19 janvier, la disposition permet d'accéder au permis de catégorie A1, après avoir suivi au moins sept heures de cours.

Pour la pratique, il faut cependant attendre une météo plus clémente. Comptez 600 euros pour la formation minimale. Mais sans expérience, ce n'est pas toujours suffisant. «Il faut déjà quatre heures pour apprendre à se servir des vitesses et des freins. Et on n'a pas encore roulé», note Tom Wagner, de l'auto-moto école Pépé.