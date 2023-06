Au Luxembourg: Du plastique pour moins de 1,5 kg de fruits et légumes, c'est fini

Le kilo de pommes emballé dans du plastique alors que vous n'avez besoin que d'un ou deux fruits pour le goûter, c'est bientôt fini. Le conditionnement en plastique des fruits et légumes va bientôt être interdit pour les quantités en-dessous de 1,5 kilo, annonce ce mercredi l'Administration de l'environnement. Fruits et légumes frais seront vendus en vrac ou dans des emballages sans plastique. Vous pourrez par exemple utiliser vos sacs réutilisables.

L'élimination de ces emballages superflus permet, note l'Administration de l'environnement, de réduire la quantité de déchets plastiques générés quand vous faites vos courses et, donc, de préserver la santé de notre planète. Outre cet avantage écologique non négligeable, cela permettra au consommateur d'acheter la quantité dont il a réellement besoin.

33 fruits et 29 légumes

L'Administration précise toutefois que cette règle ne s'applique qu'aux fruits et légumes frais non transformés. S'ils sont déjà découpés, ils ne sont, bien sûr, pas concernés. Idem pour les salades de fruits ou les légumes prédécoupés pour la soupe. Si vous ne découpez pas vos aliments vous-même, vous pourrez toujours les acheter emballés, ce qui sera plus pratique.