Au Luxembourg: Du porno diffusé en pleine rue sur un panneau d'affichage

«Une surprise laide et complètement déplacée»: c'est avec ces mots que la commune de Wormeldange, à l'est du pays le long de la Moselle, a qualifié l'incident survenu dimanche. Pendant quelques minutes, un panneau d'affichage digital, destiné à relayer les communications et la promotion locale, a été détourné pour diffuser une scène de film pornographique.