Equipement à Luxembourg: Du sel répandu automatiquement sur les routes

La neige a fait son retour au Luxembourg ce vendredi! Et MeteoLux a émis un avis de neige de vendredi soir à samedi matin. De quoi rendre les routes glissantes… Et, face à ce problème, certains tentent des solutions inovantes. Ainsi, en cas de gel ou de neige, des appareils distribuent automatiquement de la saumure (mélange de sel et d’eau) sur la chaussée dans la capitale. «Celui de la montée de la Pétrusse est déjà opérationnel, un autre est en cours d’installation sur la route de Trèves», explique Dan Ferron, du service voirie de la capitale. Ils sont installés «dans des endroits sensibles, lorsque la pente est forte».