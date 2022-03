Geste : Du shopping oui, mais solidaire

GESTE - Sociétés et

marques se mettent en quatre pour apporter leur soutien à des

actions humanitaires. Et nous aussi.

Aujourd’hui, on s’engage. On s’engage à consommer. Comment ça, valoriser notre société de consommation? Si, si, car il est possible de se faire plaisir tout en clamant haut et fort: «J’ai fait une B.A.!». Mais non, pas un bête achat, bien une bonne action. De plus en plus de marques choisissent en effet une association

caritative à qui elles reversent un pourcentage de leurs ventes.

La plus connue demeure la Fondation Red, fondée par Bono, qui a réussi à attirer de célèbres griffes (Armani, Converse, Apple) pour soutenir la lutte contre le sida.

Le plus récent? Des sites Internet qui servent d’intermédiaires entre plusieurs marques et diverses associations humanitaires. Ainsi en Suisse, give-me-hope.com donne le ton. Lancé il y a un mois, le site travaille déjà avec 18 marques («Et on en attend encore», sourit Eric Roditi, cofondateur du site) et quatre associations par trimestre. «Nous rencontrons les dirigeants de chaque fondation pour assurer leur crédibilité et elles s’engagent à nous donner un feed-back sur l’utilisation de l’argent versé», explique-t-il.

En ce moment, on trouve par exemple Terre des hommes ou Make A Wish, qui céderont leur place à d’autres dans J-24, selon le compte à rebours. Et pour un parfum ou des casques d’écoute, suivez le guide éthique.