Loisirs : Du sport pour les noctambules

LUXEMBOURG - Les sportifs et noctambules ont rendez-vous, samedi soir, pour

la seconde édition de la Nuit du sport.

Certains sports nécessitent d'avoir l'équipement adéquat comme la plongée sous-marine, où le maillot de bain est plus que recommandé.

Quatre villes sont associées cette année à cette nouvelle édition de la Nuit du sport, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette et Luxembourg. Samedi, de 18 h à minuit, les férus de sport et les novices pourront découvrir ou redécouvrir quelques activités originales ou tout simplement populaires.

Organisée par le Service national de la jeunesse, cette Nuit du sport a pour objectif de permettre aux jeunes et moins jeunes de découvrir d’une manière ludique de nouvelles activités sportives et, le cas échéant, de prendre goût aux activités physiques. Pour cette nouvelle édition, une trentaine d’activités originales réparties sur une vingtaine de sites à travers le pays seront proposées aux curieux et ceci de façon tout à fait gratuite.