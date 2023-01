Du sursis requis contre le chasseur mosellan qui a tué son camarade

Moselle : Du sursis requis contre le chasseur qui a tué son camarade

SARREGUEMINES - Trois ans de prison avec sursis, la confiscation des armes et une interdiction définitive de chasser ont été requis lundi par le parquet de Sarreguemines contre un chasseur accusé d'avoir mortellement touché un de ses camarades de chasse.

«Nous sommes très satisfaits», a salué Me Benoît Coussy, qui défend la femme et les deux enfants de la victime. Ces réquisitions «rejoignent nos attentes, c'est-à-dire une interdiction de chasser, de reprendre les armes: c'est la pire des sanctions pour un chasseur». Le tribunal rendra sa décision le 27 février.

Le prévenu, âgé de 68 ans, était jugé pour homicide involontaire. Pendant l'audience, il est resté «dans une forme de déni», a souligné Me Coussy: il avait pourtant reconnu les faits lors de sa garde à vue mais «il a eu tendance à se rétracter» lors du procès. «Il n'assume pas». Le tireur «était écarté des battues car il était connu pour être un mauvais chasseur», a aussi noté Me Coussy.

«Passionné de chasse et de nature»

La défense a, quant à elle, plaidé la relaxe, arguant que la balle avait touché la victime «par ricochet», et que donc ce n'était «plus une faute de sécurité», mais «la faute à pas de chance», a aussi regretté Me Coussy.

Le 28 janvier 2022, Aloyse Boehler, 63 ans, «passionné de chasse et de nature» selon son conseil, se trouvait dans son mirador à Achen, en Moselle, quand il a été touché par une balle tirée par le prévenu, Henri Schoenhentz, avec qui il était parti chasser.

«Un chevreuil loupé»

Il l'avait informé de son tir manqué, puis la nuit arrivant et n'ayant pas de nouvelles de son ami, il était allé vérifier le mirador où il l'avait retrouvé inconscient, avait-il expliqué aux gendarmes. Il avait ensuite appelé un ami avant d'appeler les pompiers, arrivés plus d'une heure et demie après le tir.