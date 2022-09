«Les participants ont chacun leur façon de faire et on échange beaucoup», explique Judith, venue de Bertrange spécialement pour l'activité. Pour l'ancienne infirmière de Montréal, assister aux ateliers est synonyme de plaisir, «ca fait des années que je tricote des pulls et là, j'essaie de réaliser des petits chaussons en laine pour bébé», confie-t-elle.