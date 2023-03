Alerte météo au Luxembourg: Du vent fort, des grêlons et 14C pour débuter la semaine

Alerte météo au Luxembourg : Du vent fort, des grêlons et 14°C pour débuter la semaine

LUXEMBOURG – Comme vendredi, le Grand-Duché a été placé en alerte jaune en raison du vent qui devrait souffler fort lundi, de 7h à 17h. Mais les températures seront plus douces.

Lundi, dès 7h, le Luxembourg sera exposé à des rafales de vent très fortes, prévient MeteoLux. Il pourrait souffler jusqu'à 80 km/h, plus ou moins comme vendredi lorsque le pays avait déjà été placé en alerte. Tout le Grand-Duché sera concerné et ce jusqu'à 17h. Prudence donc, notamment si vous devez prendre la route.

Mais si les températures seront plutôt douces, avec 14°C au meilleur de la journée, ce lundi sera globalement agité et MeteoLux annonce en parallèle de la «bruine et pluie mêlées», de la «brume» et même «des grêlons» au moins jusqu'en fin d'après-midi.