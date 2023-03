Au Luxembourg : Du vert et de l'eau au salon Jardirêve

Du jardinage, des plantes et des fleurs, des objets de décoration, des barbecues, des meubles de jardin, sans oublier les piscines, le salon Jardirêve a réuni plus de 70 exposants tout au long du week-end à Luxexpo The Box. Petit frère du «Gartenträume», salon sarrois qui vous accueillera à Überherrn, du 18 au 21 mai 2023, à une petite heure de route de Luxembourg, le salon Jardirêve a fait la part belle à de nombreux exposants allemands.

«Le salon s'est très bien passé, on a noté une belle affluence», nous a expliqué Pierre, le gérant de la société Luxodeal, basée à Remich et spécialisée dans les gazons synthétiques. «C'est la première année que nous sommes sur place et on en avait entendu de très bons échos. On est là pour développer notre business après des années marquées par la crise du Covid-19. On sent que la demande est là et on est là pour y répondre de manière positive».