Distinction: Dua Lipa ambassadrice honorifique du Kosovo

Vendredi 5 août est à marquer d’une pierre blanche pour Dua Lipa. La chanteuse a été reçue à Pristina, capitale du Kosovo par la présidente du pays. Vjosa Osmani a distingué la chanteuse britannique d’origine kosovare. Dua Lipa, 26 ans, a reçu le titre d’ambassadrice honorifique du Kosovo. «C’est un honneur et un privilège de pouvoir représenter mon pays dans le monde entier et de poursuivre mon travail et mes efforts à l’échelle mondiale afin de laisser notre empreinte. La jeunesse du Kosovo mérite le droit à la libéralisation des visas, à la liberté de voyager et de rêver en grand. Merci», a posté la star sur Instagram.