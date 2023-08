Dubaï: Armin van Buuren bat deux records en mixant au Burj Khalifa

Armin van Buuren est déjà une légende de la musique électronique. Le Néerlandais de 46 ans vient d’entrer encore un peu plus dans l’histoire. En mixant sur une terrasse du 149e étage du Burj Khalifa à Dubaï (le plus haut gratte-ciel du monde avec ses 828 m), il a réalisé le DJ set joué le plus haut sur un building. Et ce n’est pas tout.