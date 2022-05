BGL Ligue: Dudelange bat le Swift et se rapproche du titre

Le F91 a fait dimanche un énorme pas vers le titre de champion du Luxembourg en battant le Swift Hesperange (1-0) grâce à un but de Samir Hadji en fin de rencontre. Un succès qui permet aux hommes de Carlos Fangueiro de mettre leur ancien dauphin à cinq points.

Devant presque un millier de personnes au stade Jos-Nosbaum, les 22 acteurs ont offert un spectacle avec très peu de temps morts. Auteur d'un gros match, le F91 s'est créé les meilleures occasions et a frôlé l'ouverture du score en première mi-temps sur une double occasion où Dejvid Sinani a vu sa frappe repoussée par Geordan Dupire sur Adel Bettaieb, qui a ensuite trouvé la barre (34e).

Samir Hadji en sauveur

Le Swift a également eu des opportunités mais a été mis en échec dans le dernier geste par une défense dudelangeoise vigilante comme face à Benjamin Mokulu (24e) ou lorsque le défenseur Jules Diouf s'est bien couché sur une tentative de Ryan Philippe (55e). Toujours tourné vers l'offensif dans le second acte, le F91 a maintenu la pression, voyant Edvin Muratovic (60e) ou Kevin Van den Kerkhof (82e) buter sur le gardien.

La délivrance est finalement arrivée quelques instants plus tard du front de Samir Hadji. Entré en jeu, le Français a repris au premier poteau un centre de Mehdi Kirch (1-0, 84e). C'est peut-être le but du titre pour Dudelange qui compte trois points d'avance sur le Fola, vainqueur à Hostert (2-3), à trois journées de la fin. Les hommes de Carlos Fangueiro joueront les trois derniers, Rodange, Hamm Benfica et Wiltz, pour boucler la saison.