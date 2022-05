Foot/BGL Ligue: Dudelange sacré champion du Luxembourg!

Dudelange est à nouveau tout en haut du football luxembourgeois. Le F91 a remporté dimanche son 16e titre de champion du Grand-Duché, le premier depuis 2019, en allant s’imposer à Wiltz (0-2) lors de la dernière journée de BGL Ligue. L’histoire est belle pour l’entraîneur Carlos Fangueiro et son staff. Arrivé en 2020 après le départ de l’homme d’affaires Flavio Becca, l’entraîneur portugais s’est appuyé sur un groupe revanchard, étoffé cette saison avec le milieu Dejvid Sinani, le buteur Samir Hadji ou le gardien Lucas Fox. Avec une belle régularité et un plan de jeu clair, le club de la Forge du sud a fait souvent la course en tête sans parvenir à creuser un écart définitif sur ses poursuivants.