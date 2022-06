Au Luxembourg : Dudelange en ébullition pour la fête de la musique

DUDELANGE – Des milliers de personnes avaient choisi Dudelange, samedi soir, pour célébrer une musique diversifiée dans une ambiance bouillante, mais joyeuse.

Le soleil déclinait à peine, mais les rues du centre-ville de Dudelange bouillonnaient encore, samedi soir, pour sa grande fête de la musique. Une semaine après les Francopholies à Esch , trois jours après les Black Eyed Peas , Imagine Dragons et la plus grande affluence jamais enregistrée à la Rockhal , Dudelange en remettait une couche, pour faire du sud du pays un lieu incontournable de la musique.

Avec sa dizaine de scènes disséminées partout dans les rues du centre-ville, une programmation éclectique du milieu de l’après-midi jusqu’au bout de la nuit, aucune restriction ni jauge, la fête de la musique de Dudelange retrouvait son identité. Des terrasses remplies, des sourires, et un public heureux de retrouver un événement qui n’avait plus eu lieu sous cette forme depuis 2019.

De scène en scène, le public naviguait au gré de ses envies et de ses affinités. À côté de l’hôtel de ville, la voix pure de Meskerem Mees enchantait une foule qui se faisait de plus en plus dense. La chanteuse indie-folk belge d’origine éthiopienne précédait l’étonnante Anaïs. «Comment ça va? Je sais qu’il fait très chaud» lançait cette dernière, avant d'échanger avec le public en allemand et anglais avec une facilité très luxembourgeoise.