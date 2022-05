Football : Dudelange en finale au terme d’un match d'anthologie

Dans un match complètement dingue mercredi soir, Dudelange a arraché son billet pour la finale de la Coupe de Luxembourg face au Fola (4-5).

Métamorphosé par l’entrée de Samir Hadji et un passage à quatre défenseurs, Dudelange est revenu avec de bien meilleures intentions et a réduit l’écart sur… un coup franc, légèrement excentré à gauche que Kevin Van Den Kerkhof a frappé fort dans le petit filet opposé (2-1, 53e). Trois minutes plus tard, Filip Bojic remettait les deux équipes à égalité d’une magistrale demi-volée (2-3, 56e).