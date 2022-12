Dudelange encore pas loin du compte pour sa dernière

«Si tu fais une erreur, elles te punissent, grimace la meneuse Catherine Mreches. C'est là où on doit progresser. Nous sommes encore jeunes et on a une vraie chance de prendre toutes ces petites choses pour le futur». Malgré leurs cinq défaites en six matches, les filles du T71 ressortent de leur première campagne européenne avec le sentiment d'avoir progressé et de s'être rapprochées du haut niveau international.