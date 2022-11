Basketball/Luxembourg: Dudelange est passé à côté

Après une victoire épatante et deux défaites sans démériter, Dudelange est passé pour la première fois complètement à côté d'un match d'Eurocoupe. Face à Namur, qu'elles avaient été battre en Belgique (60-72), les championnes du Luxembourg se sont sabordées au fil d'une première mi-temps marquée par 14 pertes de balle, un 7/32 au tir (16/64 au final) et une avalanche d'erreurs techniques et de mauvais choix.