BGL Ligue: Dudelange et Hesperange défaits

Dans l'affiche de cette 2e journée de BGL Ligue, le Swift Hesperange s'est incliné face au Titus Pétange (2-0) sur des buts de Sambou Sarr et Abreu. Le Fola s'est rassuré après sa sévère défaite inaugurale en s'imposant dans un match à suspense contre Dudelange (3-2), grâce à un doublé de Yanis Lahrach. Differdange a obtenu un succès concluant (3-1) face au Racing Luxembourg, menant déjà 2-0 après seulement 20 minutes de jeu. À noter les belles performances de Mondercange, qui s'est s'imposé (3-2) contre Mondorf, et du promu Schifflange, qui a obtenu une première victoire contre le Victoria Rosport (2-1). La Jeunesse a disposé de Wiltz (1-0) et Strassen a battu Käerjeng (2-1).