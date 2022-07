Ligue des champions: Dudelange ira en Albanie avec un but d’avance

En trois minutes, la soirée de plus en plus grise des Dudelangeois s’est finalement illuminée. Vesel Limaj a d’abord été expulsé pour un second carton jaune (69e), puis Mohcine Hassan s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer une tête salvatrice, rentrée avec l’aide du poteau (1-0, 71e). Avec une prestation solide, Dudelange a fait le plein de confiance avant de jouer mardi à Tirana.