Festival au Luxembourg: Dudelange, la capitale du jazz

Rendez-vous incontournable des fans de jazz au Luxembourg et en Grande Région, le LAJM propose une vingtaine de concerts cinq soirs d’affilée.

Les têtes d’affiche

Épaulé par de jeunes musiciens, le bassiste américain Stanley Clarke, 50 ans de carrière, 40 albums et 4 Grammys au compteur, sera le temps fort du festival. À l’instar du supergroupe formé par Niels Lan Doky, Bill Evans, Harvey Mason et Felix Pastorius, des saxophonistes Manuel Hermia et Sylvain Rifflet ou du trio belge Aka Moon, qui reviendra sur ses 30 années de carrière.