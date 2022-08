BGL Ligue: Dudelange maîtrise le Racing et rejoint le Swift en tête

Trois jours après son élimination en barrages de la Ligue Europa Conférence, le F91 a mal commencé la partie en encaissant un superbe but de Kablan N’Goma. À l’angle de la surface, l’ailier s’est joué de deux adversaires d’une roulette inspirée avant de lâcher un missile dans la lucarne (1-0, 8e).

Doublé pour Sinani

Les champions du Luxembourg en titre n’ont pas tardé à réagir. Auteur d’une récupération à 25 mètres du but du Racing, Samir Hadji a immédiatement déclenché une frappe clinique dans le petit filet (1-1, 13e). Le même Hadji était ensuite l’auteur d’une remise en pivot permettant à Dejvid Sinani de doubler la mise d’une frappe à l’entrée de la surface (1-2, 17e).

Si ce n’est sur sur une tête non-cadrée de Delvin Skenderovic sur corner (35e), le Racing n’a pas réussi à faire basculer le match. Supérieurs dans le jeu, les hommes de Carlos Fangueiro ont manqué de réalisme pour creuser l’écart avant la mi-temps. On attendait une réaction du Racing au retour des vestiaires mais jamais les hommes en bleu n’ont donné l’impression qu’ils pourraient renverser le match.

Le Racing a réduit l'écart

À l’inverse, le F91 a finalement enfoncé le clou après une récupération haute et une action terminée par un tir de Sinani (1-3, 56e). Auteur d’au moins un but à chaque fois qu’il a été aligné en BGL Ligue, la recrue João Magno s’est offert son sixième but de la saison sur une joli ballon piqué (1-4, 62e).