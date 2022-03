Dudelange maîtrise son sujet face au Fola Esch

Le F91 a su cadenasser les

individualités eschoises et décrocher son billet pour les demi-finales de la Coupe (0-2).

Le staff dudelangeois a su tirer les conclusions de la rencontre de championnat où le F91 avait eu toutes les peines du monde à s'imposer (4-3) au stade Jos-Nosbaum, il y a environ un mois. Cette fois, la confrontation entre les deux formations les plus attrayantes du Luxembourg a été nettement plus fermée. Les spécialistes parleront de match tactique.

Le Fola accusait le coup et, malgré l'entrée de Bossi à la mi-temps, ne pouvait réagir. Dudelange n'avait plus qu'à attendre le bon contre. Dans ce domaine, da Mota restait la meilleure arme pour mettre les siens en sécurité (0-2). Le F91 n'est plus qu'à deux matches de son second objectif de l'année.