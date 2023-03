Football - BGL Ligue : Dudelange manque l'occasion de prendre la tête

Dudelange manqué l'occasion, ce samedi, de prendre provisoirement les commandes du classement de BGL Ligue. Le F91 a en effet été battu à domicile 0-1 par Pétange, qui a inscrit le seul but du match par Tekiela.

Après avoir subi quelques assauts dudelangeois en première période, Pétange a progressivement pris le dessus en seconde mi-temps, contenant bien les attaques du F91 et montrant plusieurs fois dangereux. L'expulsion de Stumpf du côté des locaux, après la faute qui a amené le but sur coup franc de Tekiela, a plombé Dudelange, qui n'a, au final, tiré que deux fois au but.