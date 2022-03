BGL Ligue : Dudelange prend le large, la Jeunesse s'écroule

Dudelange creuse l'écart en tête de BGL Ligue, après la 5e journée, alors que la Jeunesse s'enfonce dans les profondeurs du classement.

Le F91, qui a dominé Canach (2-0), lors de la 5e journée de BGL Ligue, a profité du revers de Grevenmacher samedi à Hamm (3-2) et du nul du Fola, hier, sur sa pelouse face au Progrès pour prendre une avance de cinq points sur ses premiers poursuivants [Grevenmacher, Kaërjeng vainqueur du Swift (2-3) et le Fola] .

L'autre fait marquant de cette journée est la victoire sans appel de Differdange, à domicile, face à la Jeunesse (3-0). Le champion en titre pointe désormais à une triste douzième place du classement. On retiendra, enfin, la victoire de Pétange face à Etzella (2-1) et le carton du RFCU sur le terrain de Wiltz.