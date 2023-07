Dudelange prend une option face à Saint-Patrick’s

La joie des Dudelangeois après le deuxième but.

Grâce à ses deux recrues néerlandaise, Oege-Sietse Van Lingen et Yahcuroo Roemer, Dudelange a décroché à domicile une victoire (2-1) méritée face aux Irlandais de Saint-Patrick’s, ce mercredi, au 1er tour de qualification de la Ligue Europa Conférence. Alors qu’ils avaient le match en main, les Dudelangeois ont toutefois concédé un but en fin de rencontre qui pourrait peser lourd au retour jeudi prochain en Irlande.

L’un de ces nouveaux venus, le buteur néerlandais Oege-Sietse Van Lingen, n’a pas mis longtemps à distinguer en ouvrant le score sur une frappe placée habilement dans le petit filet (1-0, 25e). L’ancien attaquant de Rosport aurait pu doubler la mise, mais alors qu’il était seul face au but, il a frappé sur le gardien Dean Lyness (36e) qui a fait exulter la troupe de 200 Irlandais présente au stade.

Un but encaissé en toute fin de match

Bien en place, Dudelange est parvenu à laisser les Irlandais à distance de sa cage et a continué à pousser en seconde période. Et face à un adversaire en plein cœur de sa saison en Irlande, le F91 n’a pas baissé le pied physiquement dans le second acte. Arrivé la semaine passée du VVV Venlo, aux Pays-Bas, l’ailier Yahcuroo Roemer a laissé entrevoir ses qualités de percussion en s’infiltrant dans la surface avant de crucifier Lyness d’une frappe croisée (2-0, 65e).