Handball: Dudelange s'écroule en Coupe d'Europe

La qualification pour le 2e tour de la Coupe européenne (C3) paraissait acquise quand Dudelange a pris 6 buts d'avance en début de seconde période face au Spor Toto SK. Victorieux au match aller la veille (25-26), les hommes de Nikola Malesevic ont tout fait pour tuer le suspense, prenant rapidement une bonne avance (14-9 à la mi-temps). Mais après être encore revenus très forts des vestiaires, ils se sont mis à buter sur la défense turque et à voir leurs hôtes revenir sur leurs talons, puis à hauteur (21-21, 52e).

Berchem éliminé aussi

Et alors qu'ils avaient une balle pour arracher la prolongation avec 25 secondes à jouer, les Luxembourgeois l'ont égarée dans un cafouillage inexplicable lié à un changement de joueurs pendant la possession.

Berchem a également été éliminé par les Néerlandais de Drenth Groep Hurry-Up. Alors qu'ils étaient bien partis pour effacer leur défaite du match aller (30-32) et ont compté cinq buts d'avance, les Luxembourgeois ont eux aussi craqué en fin de match (29-26).

Esch et les Red Boys, qualifiés d'office pour le 2e tour, débuteront la compétiton les 29-30 octobre et 5-6 novembre face à des Tchèques et des Lituaniens.