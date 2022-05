Basket au Luxembourg: Dudelange sacré au terme d'une saison quasi parfaite

Les favorites ont assumé leur statut en finale. Tenantes du titre et dominatrices toute la saison avec seulement une défaite en LBBL, les joueuses du T71 ont remporté leur second titre d'affilée dimanche en battant encore Walferdange (88-94). «C'est parfait de finir la saison comme ça, savoure la capitaine, Catherine Mreches. On avait la pression après notre saison, mais on a gardé notre façon de jouer».