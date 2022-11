Basket: Dudelange tombe sur un os en Eurocoupe

«On a montré qu'on avait du mental»

L'élastique a cédé dans la foulée, sur une fin de période où les partenaires de Mandy Geniets (12 points) ont déjà semblé fatiguées face à un adversaire qui ne faisait pourtant presque pas tourner ses cinq joueuses sur le parquet (33-49, 20e). "Elles ont fait un bon match avec beaucoup de tirs à trois points, souligne la meneuse Catherine Mreches. Ce sont des pros, on doit s'adapter à ce jeu. Aujourd'hui on n'a pas réussi, mais on a montré qu'on avait du potentiel pour la suite".