BGL Ligue: Dudelange toujours inarrêtable

Dix matches, dix victoires! Dudelange est plus que jamais leader après sa nouvelle démonstration d'hier sur la pelouse de Mondorf (0-7). Les champions en titre ont déroulé comme ils le font depuis le début de la saison en ne laissant aucune chance à l'USM: au bout de 26 minutes, ils avaient déjà marqué quatre fois. Après deux matches sans but, Samir Hadji a repris son rythme affolant en inscrivant un triplé pour porter son total à onze réalisations en dix matches. Un doublé de Dejvid Sinani, un but de Sylvio Ouassiero et un dernier de Vincent Decker ont parachevé le festival.