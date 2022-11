Football : Duel alléchant CR7-Lewandowski en… Ligue Europa

Le tirage au sort des barrages d'accession aux 8es de finale de Ligue Europa, lundi, a accouché du plus gros choc possible, avec FC Barcelone-Manchester United, soit un duel entre Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo. Reversé en C3 après une campagne de Ligue des champions calamiteuse, le Barça défiera Manchester les jeudi 16 et 23 février, avec le match retour en Angleterre.

«Encore une fois, on tombe sur l'adversaire le plus difficile... On devra rivaliser. Un adversaire historique, qui a encore progressé avec Ten Hag, qui a de grands joueurs. Jouer contre une équipe comme Manchester, c'est plus difficile, mais les joueurs seront plus motivé» a commenté Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone.