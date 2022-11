Foot luxembourgeois: Duel au sommet en tête de la BGL Ligue ce dimanche

Lancés à un rythme effréné depuis le début de la saison de BGL Ligue, le F91 et le Swift vont s'entrechoquer ce dimanche (18h), au Stade Jos-Nosbaum, pour le premier grand rendez-vous du championnat. Auteur de dix victoires en dix matches, le leader dudelangeois tentera de poursuivre son parcours sans faute, tandis que Hesperange, auteur de neuf victoires et d'un nul, prendra la tête en cas de victoire.

«Ce n'est pas une finale, le championnat est encore long», tempère l'entraîneur du Swift, Pascal Carzaniga. Avec déjà dix points d'avance sur le Racing, troisième, son équipe affiche un visage séduisant au gré des inspirations du Français Rayan Philippe (13 buts et 12 passes décisives) et de l'Allemand Dominik Stolz (8 buts et 9 passes décisives).