Football : Duel de prestige en finale de la Ligue des championnes

Le FC Barcelone, tenant du titre, affronte Lyon, septuple vainqueur de la compétition, ce samedi à Turin (19h). Qui de Putellas ou de Hegerberg soulèvera le trophée?

Le doublé catalan ou le retour des Lyonnaises ? La finale de Ligue des championnes, samedi (19h00) à Turin, offre un duel de haut vol entre Barcelone, inarrêtable tenant du titre, et Lyon, club référence déterminé à reconquérir son trône. Après avoir délaissé tous leurs titres en 2021, en France et en Europe, les Lyonnaises sont proches de retrouver les sommets. Et pour réaffirmer leur suprématie continentale, elles ne pouvaient rêver d’une meilleure affiche.