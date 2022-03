NBA : Duel de titans à Chicago, Embiid fait plier DeRozan

Philadelphie, au terme d'un superbe duel entre Joel Embiid et DeMar DeRozan, s'est imposé à Chicago, qui cède la première place à l'Est à Miami, dimanche, en NBA.

Auteur de 40 points (10 rbds) sur le parquet du United Center, Embiid a été dominant et capital dans cette victoire des Sixers (119-108), la première après deux défaites consécutives. «On devait gagner ce match, je savais que je devais répondre présent, mettre plus d'intensité. Mais on n'a pas gagné grâce à moi uniquement», a commenté le candidat au trophée de MVP, en effet bien épaulé par Tobias Harris (23 pts, 8 rbds).