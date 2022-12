L'essentiel en direct de Doha: Ambiance trois étoiles pour un duel de légende

Il y avait deux messies sur la pelouse, dimanche soir, mais au bout d’une soirée d’enfer, c’est Léo l’Argentin - auteur d’un doublé - qui a grimpé l’Olympe du football. Non pas que Kylian le Français ait démérité - un triplé en finale plus un tir au but réussi, c’est du jamais vu - mais le lutin l’attendait depuis trop longtemps, ce sacre universel. Vu des tribunes, l’affrontement au sommet a frôlé l’irrationnel. Les « Messi, Messi » entonnés par 50 000 Argentins ont fait trembler l’écrin d’or de Lusail, tandis que les exploits de Mbappé ont fait entrer des Français désabusés dans un état de transe inouï.

Cruel pour le « crack » des Bleus, tout au long de la journée, dans les allées du Souk Wafik à Doha, le numéro 10 argentin avait déjà remporté haut la main son duel de popularité avec son coéquipier du PSG. Presque vingt ans de miracles pèsent lourd, en particulier pour des amateurs de foot du Moyen-Orient et d’Asie du Sud-Est en quête de héros. On ne comptait plus les maillots floqués Messi dans la capitale qatarienne, même si Samir, venu du Koweït avait lui choisi Mbappé et la France car « c’est l’héritier de Zidane ».