Ligue europa : Duels franco-portugais, le Barça à Istanbul

Le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa a été réalisé ce midi par l'UEFA. Porto hérite de Lyon, Braga affrontera Monaco.

Le FC Barcelone, tout juste vainqueur de son barrage contre Naples et grand favori de la Ligue Europa, affrontera Galatasaray, lors des huitièmes de finale prévus les jeudi 10 et 17 mars, selon le tirage au sort réalisé vendredi, à Nyon (Suisse). Séville, hôte de la finale le 18 mai 2022, dans son stade Ramon-Sanchez-Pizjuan de Séville, défiera West Ham.

Le tirage au sort a aussi réservé deux duels franco-portugais. En effet, Lyon a hérité du FC Porto et Monaco affrontera l'autre club portugais encore en lice, Braga. Parmi les autres affiches, le second club de Séville, le Bétis, défiera Francfort. Leipzig jouera contre Moscou, les Glasgow Rangers seront opposés à l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Atalanta affrontera le Bayer Leverkusen.