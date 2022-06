Athlétisme : Duplantis saute 6,16 m, meilleure performance mondiale de l'histoire en extérieur

Le Suédois, titulaire du record du monde avec un saut à 6,20 m en salle, semble en forme à deux semaines des Mondiaux d'athlétisme.

Avant Duplantis, c'est l'Ukrainien Sergey Bubka qui avait sauté le plus haut en plein air (6,14 m en 1994). «Mondo» Duplantis, qui est né et a grandi en Louisiane avec son père américain et sa mère suédoise, écrase le saut à la perche depuis plusieurs années. Champion d'Europe en 2018 à Berlin, champion olympique en 2021 à Tokyo, il ne manque que le titre de champion du monde en plein air à son palmarès.