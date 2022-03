Dupuy-Berbérian: duo gagnant

Le jury du Festival de la bande dessinée d’Angoulême a décerné son Grand prix 2008 à deux auteurs très consensuels.

Ils avaient déjà été primés ensemble», s’est félicité le directeur artistique du Festival de la bande dessinée d'Angoulême, Benoît Mouchard. Le couple «Dupuy-Berbérian» s’est imposé dans les années 90 avec le personnage de «Monsieur Jean», un trentenaire passe-partout confronté aux difficultés et petits tourments de la vie. Les auteurs, à la fois scénaristes et dessinateurs, avaient déjà reçu en 1999 le prix du meilleur album à Angoulême pour «Monsieur Jean, Vivons heureux sans en avoir l’air».

Avec humour et tendresse, ils campent le désenchantement de jeunes urbains confrontés à la crise de la trentaine, à la crise économique et aux tracas quotidiens.

C'est aussi le cas avec «Un peu avant la fortune», paru chez Dupuis, sur un scénario de Jean-Claude Denis. Détective privé de travail et d'amour, Étienne vient de gagner au loto. Entre la seconde où il réalise qu'il possède le ticket gagnant et celle où il touchera son argent, toute sa vie bascule. Quelques jours riches en émotions, en doutes et aussi en arnaques.