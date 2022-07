Consommation au Luxembourg: Durant les soldes, «les clients ont acheté différemment»

Les soldes d'été se sont achevés samedi au Grand-Duché. L'heure est au bilan. «Pour la plupart des commerçants, il est positif, même si les soldes ont commencé le lendemain de la fête nationale. Ce n'était pas forcément le bon jour pour démarrer car beaucoup de gens ont fait le pont et étaient partis en week-end», indique Mireille Rahmé-Bley, présidente de l'Union commerciale de la ville de Luxembourg (UCVL).

Quant aux habitudes d'achat des clients, les commerçants ont noté des changements. «On ne peut pas dire qu'ils ont moins acheté, mais ils ont acheté différemment, des achats plus ciblés. Ils ont vraiment attendu les remises», ajoute-t-elle.

«Un contexte compliqué»

En revanche, «on n'a pas encore atteint les niveaux de 2019», selon Claude Bizjak, directeur adjoint de la Confédération luxembourgeoise de commerce. La faute à un contexte compliqué, avec une augmentation des coûts des matières premières ou des produits, et l'inflation généralisée. «Même dans un contexte aussi compliqué, les soldes restent un moment attendu par le consommateur et les commerçants et une grande partie des consommateurs en profitent pour se faire plaisir», complète-t-il.