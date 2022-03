Casting : Dustin Hoffman dans une série télé

L'acteur américain va être le héros de «Luck», un tout nouveau sitcom pour la chaîne américaine HBO, qui s'intéressera au milieu hippique dans une intrigue où se côtoieront coureurs et parieurs.

La chaîne HBO vient de réaliser l'un des plus beaux coups de l'année: elle a réussi à faire signer Dustin Hoffman pour interpréter le rôle principal de «Luck», un pilote très attendu développé par David Milch et Michael Mann. À 73 ans, le double oscarisé (pour Rain Man et Kramer contre Kramer) n'avait jamais tenu le rôle-titre d'une série.