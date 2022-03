Noces aux Etats-Unis – Dustin Lance Black et Tom Daley vont se marier

Noces aux États-Unis : Dustin Lance Black et Tom Daley vont se marier

Malgré les rumeurs d'infidélité dans leur couple, le réalisateur de 42 ans et le plongeur médaillé olympique de 22 ans ont prévu de se dire «oui» ce week-end.

Fiancés depuis octobre 2015, Tom Daley et Dustin Lance Black vont se marier ce week-end, selon le «Sun». La cérémonie devrait se dérouler avec la famille et les amis du couple. Une manière pour le plongeur médaillé olympique de 22 ans et le cinéaste de 42 ans de renforcer leur amour qui a été mis à rude épreuve, ces six derniers mois.