Téléréalité : Dylan à Booba: «Je suis chaud pour le combat!»

Et si le combat de boxe entre Dylan Thiry et Booba avait bel et bien lieu? L'hypothèse a repris du poids alors que les deux rivaux se sont à nouveau provoqués sur les réseaux sociaux. Comme souvent, le rappeur français a été le premier à dégainer: «Je suis chaud pour le combat de boxe, si ça t’intéresse toujours. Laisse les marques t’as plus qu’une issue».