Dylan Pereira : Faire du karting à 4 ans? «Je crois que j'aimais ça, je ne me souviens pas»

La séquence du 10 octobre

L'occasion de se souvenir, aussi, de ses débuts en sport automobile. «Mon père roulait un peu et il m'a mis dans un karting à 4 ans. Je crois que j'aimais mais je ne me souviens pas», raconte Dylan Pereira dans un sourire. Fan de voitures, lauréat avec Porsche, le champion luxembourgeois est cohérent jusque dans ses goûts musicaux. «''Ferrari'', de James Hype», répond-il quand on lui demande de partager un hit qui le fait vibrer.