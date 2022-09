Auto : Dylan Pereira champion de la Porsche Supercup

Il l'attendait, il y est enfin: Dylan Pereira a remporté le classement général de la Porsche Supercup grâce à la 5e place obtenue ce dimanche à Monza, dernière course de la saison 2022. Le pilote luxembourgeois a ainsi assuré son sacre, lui qui a remporté trois victoires en huit courses disputées cette saison. Il comptait 19 points d'avance sur son dauphin avant d'arriver en Italie et une 8e place lui aurait suffi à coiffer la couronne.

Le ministre des Sports Georges Engel a salué «une récompense ô combien méritée après une saison fulgurante, fruit d’un travail assidu, persévérant et consciencieux et ce avec le soutien d’une équipe performante et bien rodée». «Bravo Dylan pour ta superbe saison et bonne chance pour la suite qui s’annonce intéressante», a-t-il ajouté.