Sport automobile : Dylan Pereira rêve du titre à la Porsche Super Cup 2018

Cette année encore, Dylan Pereira va piloter une Porsche 911 sur certains des meilleurs circuits du monde. Une sacrée vitrine pour un jeune très ambitieux.

Barcelone, Monaco, Spa, Silverstone ou encore Hockenheim. Au volant de sa Porsche 911 GT3, Dylan Pereira rêve en grand. À 20 ans, il lancera ce week-end, sur le circuit de Catalogne, sa troisième Porsche Super Cup. Et après une 13e place en 2016 et une 8e la saison dernière (malgré une fin de saison tronquée), le Luxembourgeois veut franchir un palier dans sa carrière.

Motivé et très professionnel

Une ambition qui a un coût. Une saison en Porsche Super Cup représente un budget d'environ 480 000 euros, pour au mieux 100 000 euros de primes en cas de très bons résultats. Tous les sponsors sont donc les bienvenus, et «je suis très heureux d'être soutenu notamment par Losch Luxembourg et Porsche Luxembourg», se réjouit Dylan.

Ces sponsors pourront compter sur un jeune motivé et déjà très pro. «Je me suis bien préparé cette année. Je fais plusieurs heures de fitness par jour et j'ai aussi effectué un très gros travail mental, c'est primordial dans notre sport», explique encore le grand espoir du sport auto luxembourgeois.