«Dylan Thiry, j'en ai rien à foutre»: Jazz sur les nerfs

«Moi les histoires de Dylan Thiry, j'en ai rien à bran***, je l'ai vu quatre fois dans ma vie, j'en ai rien à foutre de sa gueule, je vous le dis publiquement comme ça au moins c'est clair»: Jazz Correia a laissé éclater sa colère sur les réseaux après avoir été impliquée malgré elle dans le scandale qui touche actuellement l'influenceur luxembourgeois. «Ses histoires de Mym, ses histoires de trafic d'enfants, j'en ai rien à foutre».

Plus que contre le Luxembourgeois, l'influenceuse est remontée comme un coucou contre le journaliste Sam Zirah: «J'ai envie de le but** ça me fait péter les plombs je vous jure (...) ce mec c'est un démon». Et d'être certaine que l'émission s'acharne sur elle parce qu'elle ne veut pas y mettre les pieds. «Comment oses-tu m'associer à un truc pareil?»

«Je n'en peux plus»

On ne comptera pas le nombre de fois où elle a prononcé le mot «enc***» mais la maman de Chelsea, Cayden et London Sky avait visiblement du mal à trouver d'autres termes. Elle a même menacé tous ses amis de la téléréalité: s'ils mettent un pied sur son plateau, elle ne les reverra plus jamais.

Alors que son mari entre dans la pièce lui demandant de cesser, la jeune femme craque, en larmes: «Je n'en peux plus», avant de couper. Son époux, Laurent, reprend: «Toi tu n'as pas besoin de lui pour exister alors que lui, a contrario a besoin de toi pour exister, sans vous il n'est rien», lui lance-t-il.

«Dylan a dit des dingueries, c'est impardonnable ce qu'il a dit (...) c'est entre lui et Dieu et la justice», a ajouté le père de famille. «Il ne nous l'a jamais proposé, ça n'a jamais existé. Nous tout ce qu'on a voulu au plus profond de notre être et c'est encore notre rêve, c'est d'adopter un enfant».

«Je m’excuse en public»

Mercredi, le Luxembourgeois avait tenu à réagir et a présenté ses excuses à Jazz, qui «s’est retrouvée dans une sauce qu’elle ne méritait pas»: «Je m’excuse en public, c’est la moindre des choses », avait-il expliqué. Vendredi, il s'en est pris aux médias et aux blogueurs «qui n'ont pas de pitié». «Quand vous vous attaquez à Jazz qui n'a rien à voir dans cette histoire, alors qu'elle est enceinte de quatre mois (...) ça me fait mal au cœur», a-t-il dit en story. «Elle a rien demandé, c'est moi qui l'ai mise là-dedans, dans cette histoire de mer** (...) Vous n'avez pas de pitié, qu'est-ce qu'on fait demain si elle fait une fausse couche? Moi je me sentirais comme une merde».

«Oui j'ai voulu lui prendre 100 000 euros (...) oui c'est grave mais y'a pas mort d'homme», a-t-il ajouté. ««Elle a été énervée contre moi, son mari me dit plus bonjour à la salle, je le respecte totalement (...) mais je lui dit merci de pas attiser la haine contre moi». Lui, prétend que tout ceci ne l'atteint pas du tout. «Le seul truc c'est que ça fait du mal à ma mère mais Maman ne t'inquiète pas».